Frankfurt - Die International Copper Study Group (ICSG) hat gestern ihren Monatsbericht zur Lage am globalen Kupfermarkt veröffentlicht, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Demnach sei der Markt nach zehn Monaten 2016 ausgeglichen gewesen. Bis zur Jahresmitte habe noch ein beträchtliches Angebotsdefizit bestanden. Seit Juli aber berichte die ICSG für jeden Monat Überschüsse am globalen Kupfermarkt, sodass das Angebotsdefizit mittlerweile vollständig abgebaut worden sei. Dies sei vor allem auf eine deutliche Produktionsausweitung in China zurückzuführen, wo Daten des Nationalen Statistikbüros zufolge seit Juli jeden Monat durchschnittlich 734 Tsd. Tonnen Kupfer hergestellt worden seien. Die ICSG beziffere den Produktionsanstieg in China von Januar bis Oktober im Vergleich zum Vorjahr auf 7%.

