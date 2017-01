BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der CDU-Europapolitiker David McAllister hat das Urteil des obersten britischen Gerichts begrüßt, das Parlament in London über das EU-Austrittsgesuch des Landes mitentscheiden zu lassen. McAllister erklärte am Dienstag in Brüssel: "Das britische Parlament hat sich vor 45 Jahren für den Beitritt zur Europäischen Union entschieden. Es sollte nun auch die Möglichkeit erhalten, beim Austrittsprozess mitzuentscheiden." Der Brexit-Beschluss selbst werde aber nicht beeinträchtigt, meinte der frühere Ministerpräsident von Niedersachsen, der am Dienstag zum Chef des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament gewählt wurde.

Der Supreme Court in London hatte zuvor auf eine Klage von Aktivisten hin bestätigt, dass die britische Regierung vor dem Austrittsgesuch nach Artikel 50 der EU-Verträge die Zustimmung des Parlaments einholen muss. Die Regierung will trotzdem an ihrem Zeitplan festhalten und das Austrittsgesuch bis Ende März an die EU-Partner nach Brüssel schicken./vsr/DP/tos

