Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Biotest mit Blick auf den Verkauf der verlustreichen US-Sparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Mit dem Geschäft entfalle zwar gewisses Aufwärtspotenzial in ihren Mittelfristprognosen, doch blieben ihre langfristigen Erwartungen an den Spezialisten für Plasmaproteine und biotherapeutische Arzneimittel unberührt, schrieb Analystin Marietta Miemietz in einer Studie vom Dienstag. Auf die Bewertung habe die Transaktion keinerlei Effekt./tav/la

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0023 2017-01-24/12:27

ISIN: DE0005227235