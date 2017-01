Die Sorgen vor Donald Trump in Europa sind groß. Doch als erstes bekommt eine andere Weltregion zu spüren, was der Wechsel im Weißen Haus bedeutet: Der Ausstieg aus dem TPP-Abkommen verstört rund um den Pazifik viele.

Auf der anderen Seite des Pazifiks, viele tausend Kilometer entfernt von den USA, von Washington und vom Weißem Haus, gab es am Dienstag ein ziemlich böses Erwachen. Mit dem Beschluss, das Handelsabkommen TPP aufzukündigen, noch bevor es in Kraft ist, stößt Donald Trump viele Partner in Asien und im Pazifikraum vor den Kopf. Nach und nach, abhängig von der Zeitzone, meldeten im Lauf des Morgens von Neuseeland bis Japan fast alle Beteiligten ihr Bedauern an.

Im Unterschied zu den aktuellen Tönen aus Washington wurde allerdings die diplomatische Höflichkeit gewahrt. Die Japaner - Meister in solchen Dingen - äußerten die Hoffnung, den neuen US-Präsidenten doch noch zum Umdenken bewegen zu können. Ministerpräsident Shinzo Abe will persönlich vorstellig werden, um Trump die strategische und wirtschaftliche Bedeutung der Trans-Pazifischen Partnerschaft (TPP) klarzumachen: immerhin ein Wirtschaftsraum mit 800 Millionen Leuten und fast 40 Prozent des Welthandels.

Etwas anders die Tonlage in Australien und Neuseeland: Beide Länder hoffen ebenfalls noch auf Einsicht; zugleich machten sie aber auch deutlich, dass TPP - nicht zu verwechseln mit TTIP, dem geplanten Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU - auch so zustandekommen könnte. Die Formel dafür haben sie schon: "zwölf minus eins". Ministerpräsident Malcolm ...

