SAP legt bestechend gute Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2016 vor. Der Weltmarktführer für Unternehmenssoftware aus Nordbaden hebt seine Mittelfristprognose bis 2020 an. Daran muss sich Chef McDemott messen lassen.

Bill McDermott ist kaum zu stoppen an diesem kalten Morgen in der nordbadischen Provinz: Beinahe stakkatohaft rattert der SAP-Vorstandschef auf der Jahrespressekonferenz in Walldorf eine ganze Kanonade Finanzzahlen aus dem vergangenen Geschäftsjahr herunter: Gesamtumsatz im Jahr 2016 plus sechs Prozent auf 22 Milliarden Euro, die so wichtigen Cloud-Erlöse plus 31 Prozent auf drei Milliarden Euro, Betriebsergebnis plus 20 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro.

McDermott, der um knackige und so US-typische Marketingsprüche ohnehin nie verlegen ist, redet sich geradezu in Rage - und schließt seine Einführungsrede mit regelrechtem Pathos: "SAP ist schlichtweg nicht zu stoppen. Wir haben die Zukunft der SAP nie in positiverem Lichte betrachtet als heute", beschwört der SAP-Chef die anwesenden Pressevertreter. "Jedes unserer Geschäftsfelder ist zukunftsorientiert, mit großen Wachstumsraten und hoher Gewinnmarge."

Als er dann an Luka Mucic übergibt, stöhnt der leicht gequält: "Wenn Bill so viel erzählt, wissen Sie, dass die Zahlen wirklich gut waren", schmunzelt der SAP-Finanzvorstand. "Und für mich bleibt dann eigentlich nicht mehr viel zu ergänzen."

Mucic lobt SAPs Cloud-Geschäft

Sagt's und gräbt sich ...

