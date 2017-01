FRANKFURT (Dow Jones)--Im Streit um die Verträge von Amazon mit den Anbietern von E-Books haben jetzt die Wettbewerber des US-Online-Händlers das Wort. Die EU-Kommission forderte Amazon-Rivalen dazu auf, Stellung zu Zugeständnissen zu nehmen, die der US-Konzern angeboten hat.

Die Brüsseler Behörde stört sich an den Gleichstellungsklauseln in Verträgen von Amazon mit Verlagen. Aufgrund dieser Klauseln müssen Verlage dem Online-Händler im Vergleich zu Wettbewerbern gleiche oder bessere Bedingungen anbieten. Die Kommission ist der Auffassung, dass dies einen Verstoß gegen EU-Kartellvorschriften darstellen könnte. Amazon hat deshalb angeboten, keine Klausel durchzusetzen, die Verlagen abverlangt, Amazon vergleichbare Konditionen anzubieten wie jene bei Wettbewerbern. Die Verlage müssen Amazon über solche Konditionen auch nicht mehr informieren. Amazon will zudem einen Treuhänder zur Überwachung der Einhaltung seiner Verpflichtungen bestellen.

Betroffene Marktteilnehmer können nun innerhalb eines Monats Stellung zu den Zugeständnissen von Amazon nehmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/bam

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2017 06:02 ET (11:02 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.