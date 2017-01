LONDON (dpa-AFX) - Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei hat angekündigt, die geplante EU-Austrittserklärung der Regierung nicht zu blockieren. "Labour respektiert den Ausgang des Referendums", sagte Corbyn am Dienstag. Zuvor hatte das höchste Gericht des Landes dem Parlament das letzte Wort über die Brexit-Erklärung zugesprochen.

Spätestens Ende März will Premierministerin Theresa May die EU über den Austrittswunsch ihres Landes in Kenntnis setzen. Erst dann können die Brexit-Verhandlungen starten. Im Juni vergangenen Jahres hatten sich die Briten in einem historischen Referendum mit knapper Mehrheit für den Austritt aus der Europäischen Union ausgesprochen. Die Regierung will an ihrem Zeitplan festhalten./cmy/DP/tos

