Paris - 2017 wird ein gutes Jahr für europäische Aktien, so Guillaume Dalibot, Fondsmanager des europäischen Aktienfonds Echiquier Agressor (ISIN FR0010321802/ WKN A0JLZD) bei La Financière de l?Echiquier.Zwar stehe in den kommenden Monaten eine Reihe wichtiger politischer Ereignisse an, deren Ausgang mehr als ungewiss sei und viele Beobachter ängstlich in die Zukunft blicken lasse. Rein wirtschaftlich betrachtet gebe es jedoch viel Anlass zu Optimismus. Neben einem schwachen Euro, der zahlreichen Industriesektoren zu einem bedeutenden Wettbewerbsvorteil verhelfe, würden weitere makroökonomische Faktoren auf ein anhaltendes Wirtschaftswachstum in Europa hindeuten. Die Märkte scheinen vermeintlich bedrohliche Ereignisse, wie etwa die Wahlausgänge in Frankreich, Niederlande oder Deutschland schon längst eingepreist zu haben - eventuell auftretende Kurseinbrüche sollten daher nur kurzfristiger Natur sein, so die Experten von La Financière de l'Echiquier.

Den vollständigen Artikel lesen ...