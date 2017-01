Frankfurt - Die Ölpreise haben sich von ihren zwischenzeitlichen Verlusten gestern erholt und starten mit Gewinnen in den heutigen Handelstag, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Brent sei auf knapp 56 USD je Barrel gestiegen, nachdem der Preis gestern vorübergehend unter 55 USD gefallen sei. WTI notiere aktuell bei gut 53 USD je Barrel und damit einen US-Dollar höher als am gestrigen Tagestief. Ein wichtiger preisunterstützender Faktor sei der schwächere USD infolge von Maßnahmen bzw. Äußerungen seitens der Trump-Administration.

