Pfeiffer Vaccum treibt German M&A-Index auf neues Allzeithoch

Die Busch-Gruppe legt für den Hersteller von Vakuumpumpen Pfeiffer Vaccum ein Übernahmeangebot vor. Die Familienunternhmen stieg bereits im Herbst 2015 beim Konkurrenten ein und erhöhte schrittweise den Anteil. Nun bietet die Busch-Gruppe EUR 96,20 pro Pfeiffer Vaccum-Anteil. Die Marktteilnehmer rechnen wohl mit einer Nachbesserung, denn die Aktie steigt am Vormittag auf rund EUR 100. Der Kurssprung von Pfeiffer Vaccum zeigt auch beim Solactive German Mergers & Acquisitions Performance Index eine positive Wirkung. Das Aktienbarometer schiebt sich auf ein neues Allzeithoch.

Mit Blick auf positiven Kurseffekte, die von U¨bernahmeangeboten in der Regel ausgehen, stellt sich die Frage, wie Anleger davon systematisch profitieren ko¨nnen. Eine Mo¨glichkeit hierzu bietet der Solactive® German Mergers & Acquisitions Performance-Index. Der Index, an dessen Entwicklung das Zertifikat eins zu eins und ohne Laufzeitbegrenzung teilnimmt, entha¨lt deutsche Aktiengesellschaften, die mit einer vergleichsweise hohen Wahrscheinlichkeit das Ziel einer Firmenu¨bernahme werden ko¨nnten. Welche Unternehmen das sind, daru¨ber entscheidet viertelja¨hrlich ein Index-Komitee. Neben quantitativen Kriterien wie Mindestwerten bei Marktkapitalisierung und Handelsvolumen werden bei der Auswahl auch diverse qualitative Faktoren beru¨cksichtigt. Jo¨rg Lang, der als Index-Berater fu¨r die Zusammensetzung des Korbs maßgeblich mitverantwortlich ist, erkla¨rt, worauf es ankommt: "Zum einen sollten das Produktportfolio und / oder die Marktstellung des Unternehmens fu¨r einen Firmenka¨ufer interessant sein." Zum anderen, so Lang, mu¨ssten die Eigentumsverha¨ltnisse eine U¨bernahme zulassen. Außerdem sollte die Bo¨rsenbewertung der Firma im Fall einer U¨bernahme noch Potenzial nach oben lassen. Schließlich sei auch eine gute Bilanz- und Finanzlage ein wichtiger Aspekt.

In den zurückliegenden Wochen kursierten eine Reihe von Meldungen zu Übernahmen von GfK, Osram Licht und Stada und trieben den Index deutlich nach oben. Aktuell enthält der Index unter anderem die Aktien von Deutz, Morphosys, Osram und SAF-Holland. Historische Betrachtungen sind kein Indiz für künftige Entwicklungen. Deutliche Kursabschläge am Gesamtmarkt können somit auch den Solactive® German Mergers & Acquisitions Performance-Index unter Druck setzen.

Solactive German Mergers & Acquisitions Performance Index in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.11..2012 - 23.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Bloomberg

Investmentmöglichkeiten

HVB OPEN END INDEX ZERTIFIKAT

Basiswert Solactive German Mergers & Acquisitions Performance Index ISIN/WKN DE000HU5JPC0/HU5JPC Laufzeit Open End* Briefkurs EUR 23,60 Kurs des Basiswerts

235,20 Punkte Verwaltungsentgelt p.a.

1,0%* * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat außerordentlich zu ku¨ndigen und zum jeweils angemessenen Marktwert zuru¨ckzuzahlen; Information zur Funktionsweise des Produkts ; Weitere Informationen unter: onemarkets.de/ HU5JPC

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.01.2017; 10:21 Uhr

