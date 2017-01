Basel (ots) - Interpharma, der Verband der forschenden

pharmazeutischen Firmen der Schweiz, hat mit Shire ein neues

Mitglied. Damit gehören Interpharma seit dem 1. Januar 2017 24

forschende Pharmafirmen an. Das Biotechnologieunternehmen Shire

forscht im Bereich von seltenen Krankheiten.



«Wir freuen uns, mit Shire ein weiteres forschendes

Pharmaunternehmen als Mitglied begrüssen zu dürfen», sagt Heiner

Sandmeier, Geschäftsführer ad interim von Interpharma. «Mit dem

Engagement im Bereich von seltenen Krankheiten leistet Shire einen

bedeutenden Beitrag zum medizinischen Fortschritt und zur

Verbesserung der Lebensqualität von Patientinnen und Patienten, die

es oft besonders schwer haben», ergänzt Heiner Sandmeier. Bei

seltenen Krankheiten dauert es gegenüber bekannteren Krankheiten

meistens viel länger, bis der Arzt eine richtige Diagnose stellen

kann. Pro seltene Krankheit gibt es jeweils nur wenige Betroffene.

Insgesamt jedoch erkranken 7% der Schweizer Bevölkerung an einer der

rund 8000 bekannten, seltenen Krankheiten. Deshalb ist die Forschung

in diesem Bereich besonders wichtig. Von immer mehr seltenen

Krankheiten ist heute bekannt, wie sie entstehen. Dieses Wissen ist

die Grundlage, um ein wirksames Medikament zu entwickeln. Die

Interpharma-Arbeitsgruppe seltene Krankheiten unter der Leitung von

Stefanie Granado, GM Shire Schweiz, bündelt und stärkt die

Aktivitäten in diesem Bereich.



Mit der neuen Mitgliedschaft von Shire stärkt Interpharma ihre

Position als Dachverband forschender Pharmafirmen in der Schweiz

weiter. Der Marktanteil der 24 Interpharma-Mitgliedsfirmen am

Schweizer Pharmamarkt für patentgeschützte, kassenpflichtige

Medikamente liegt bei über 90%. Über 40 000 Leute beschäftigen die

forschenden pharmazeutischen Firmen in der Schweiz, mehr als doppelt

so viel wie vor 20 Jahren. Sie entwickeln und produzieren

Medikamente, die auf dem ganzen Globus Leiden lindern und Leben

retten. So investierten die Interpharma-Firmen in der Schweiz 2015

fast sieben Milliarden Franken in Forschung und Entwicklung (F&E).

Das ist mehr als doppelt so viel, als sie in der Schweiz Umsatz

erzielt haben. Die grossen F&E-Investitionen sind nur dank dem hohen

Exportvolumen der Pharmaindustrie möglich. Jährlich verlassen

Medikamente im Wert von über 70 Milliarden Franken die Schweiz - mehr

als die Hälfte davon geht nach Europa.



Über Shire



Als ein weltweit führendes Biotechnologieunternehmen hat sich

Shire dem Ziel verschrieben, Menschen mit seltenen und komplexen

Erkrankungen zu unterstützen. Shire stellt in über 100 Ländern

führende Produkte in den therapeutischen Schwerpunktgebieten

Hämatologie, Immunologie, Neurowissenschaft, lysosomale

Speicherkrankheiten, gastrointestinale/innere/endokrine Erkrankungen

und zum hereditären Angioödem bereit. Zudem verfügt Shire über eine

wachsende, innovative Pipeline im Bereich Onkologie und

Ophthalmologie.



Shire ist der fünftgrösste Arbeitgeber im Pharmabereich der

Schweiz und beschäftigt derzeit über 1100 Mitarbeitende. In Neuchâtel

wird das weltweit erste rekombinante Faktor-VIII-Präparat für

Hämophiliepatienten produziert, das ohne Zusatz von menschlichen oder

tierischen Plasmaproteinen hergestellt und weltweit in 72 Länder

exportiert wird. 108 Millionen Franken werden dort für Forschung und

Entwicklung ausgegeben. Zug ist der Sitz des internationalen Shire

Headquarters und von Shire Switzerland GmbH. Mehr erfahren Sie hier:

www.ShireSwitzerland.ch.



Mitgliedsfirmen von Interpharma seit dem 1. Januar 2017



Actelion, Novartis, Roche, AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Bayer,

Biogen, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Gilead,

GlaxoSmithKline, Janssen, Lilly, Lundbeck, Merck, MSD (Merck Sharp &

Dohme), Pfizer, Sanofi, Shire, Takeda, UCB & Vifor



