Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem verhaltenen Start leicht an Fahrt aufgenommen. Der Leitindex SMI rückt mit der kräftigen Unterstützung der Finanzwerte in den Bereich von 8'270 Stellen vor, dies nachdem am Montag die ersten von US-Präsident Donald Trump getroffenen "America-First"-Massnahmen den internationalen Märkten einen Dämpfer versetzt hatten. Etwas Rückenwind erhalten die Dividendenpapiere am Berichtstag von einem Entscheid des britischen Supreme Courts zum Brexit. Derweil zeichnet sich für Aryzta-Aktionäre ein Tag zum Vergessen ab. Die Aktien brechen nach einer Gewinnwarnung ein.

Das höchste britische Gericht hat entschieden, dass die britische Regierung die Zustimmung des Parlaments einholen muss, bevor sie den Austritt des Landes aus der EU erklärt. Dieses Verdikt hatten Experten so erwartet und sie gehen weiter davon aus, dass der Brexit über die Bühne gehen wird. Insgesamt bleibt die Börsenstimmung mit Blick auf die ungewisse Politik von Donald Trump weiterhin von Zurückhaltung geprägt. Vor allem die protektionistischen Töne der neuen US-Administration sorgen für Stirnrunzeln, heisst es.

Bis um 11.50 Uhr steigt der Swiss Market Index (SMI) um 0,46% auf 8'267,17 Punkte. Der breite Swiss Performance Index (SPI) gewinnt 0,32% auf 9'030,51 Stellen und der 30 Titel umfassenden Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...