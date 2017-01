Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten ziehen die Kurse am Dienstagmittag etwas an. Der DAX steigt um 0,3 Prozent auf 11.576 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 zieht um gut 0,2 Prozent auf 3.281 Punkte. Etwas gestützt wird die Stimmung vom Obersten Gerichtshof in Großbritannien. Der hat entscheiden, dass die britische Regierung die Zustimmung des Parlaments für den Austritt des Landes aus der EU einholen muss. Das könnte den Brexit möglicherweise etwas abmildern, da die Parlamentarier mehrheitlich als EU-freundlich gelten. Der Londoner FTSE-100 steigt um 0,2 Prozent, das Pfund bewegt sich zum Euro kaum.

Etwas beflügelt wird die Stimmung auch von der Veröffentlichung der Einkaufsmanager-Indizes (PMI). In Deutschland stieg der Industrie-Index höher als erwartet, in Frankreich der wichtigere Service-PMI. Der Gesamtindex in Frankreich sprang sogar auf ein 67-Monatshoch. "Das hält die Konjunkturstory intakt und natürlich auch die Aussicht auf steigende Inflation und Zinsen", so ein Händler. Am Anleihenmarkt ziehen die langfristigen Renditen etwas an.

Ein stärkerer Kursanstieg wird laut Händlern von der Unsicherheit über die US-Wirtschaftspolitik verhindert. Der neue US-Präsident Donald Trump hat seit seinem Amtsantritt ins protektionistische Horn geblasen, über die erhofften Steuersenkungen hat er dagegen noch nichts gesagt.

Easyjet und BT mit schweren Einbrüchen

Nicht gerade enthusiastisch ist die Reaktion am Aktienmarkt auf die Quartalsberichte der beiden Schwergewichte SAP und Philips ausgefallen. SAP-Aktien notieren wenig verändert, Philips-Papiere fallen in Amsterdam um 1,8 Prozent. Eine herbe Enttäuschung sind die Quartalszahlen von Easyjet, der Kurs knickt um 7,5 Prozent ein und belastet europaweit die Aktien der Airlines. Die wichtige Kennziffer Umsatz pro Sitzkilometer ist im vergangenen Quartal zurückgegangen. Das lässt auch Ryanair um 2,2 Prozent nachgeben, IAG um 2,1 Prozent, Lufthansa um 1,1 Prozent und Air France-KLM um 1,24 Prozent.

Ein Bilanzskandal in Italien lässt zudem den Kurs des britischen Telekomkonzerns BT Group um 18 Prozent einbrechen. Die BT Group hat die Abschreibungen auf das Geschäft in Italien von 145 auf 530 Millionen Pfund erhöht und in der Folge den Ausblick gesenkt. Anleger gehen in Deckung, weil das Unternehmen noch keine Klarheit über die bilanziellen Folgen vergangener "Management-Fehler" geben kann.

SAP nach Zahlenausweis kaum verändert

Der Softwareentwickler SAP hat als erstes DAX-Unternehmen Quartalszahlen veröffentlicht und zugleich die Ziele für Umsatz und Gewinn in diesem Jahr etwas erhöht. Auch die Umsatzprognose für 2020 haben die Walldorfer nach oben geschraubt. Allerdings bewege sich SAP mit diesen Zielen nur im Rahmen der Markterwartungen, sagen Händler. Der Kurs zieht um 0,1 Prozent an, mit 82,96 Euro steht der Kurs aber deutlich unter dem jüngsten Allzeithoch von 84,91 Euro. Philips macht "erhöhte Unsicherheiten" auf den Absatzmärkten aus. Zudem rechnen die Niederländer mit Belastungen, die aus dem Geschäft mit Herzschrittmachern in den USA herrühren. Beides belastet den Kurs des Elektronikkonzerns, der um 3,3 Prozent nachgibt.

Generali mit Übernahmefantasie sehr fest - Basic Resources nach De Beers aufwärts

Papiere des italienischen Versicherers Generali steigen um 8,7 Prozent, während Intesa Sanpaolo um 4,4 Prozent fallen. "Die Anleger setzen auf eine Übernahme des Versicherers", sagt ein Händler. Entsprechende Gerüchte kursierten bereits am Montag, seien jedoch nicht wirklich Ernst genommen worden. Interesse an Generali wird Intesa Sanpaolo und der Allianz nachgesagt. Nun wurde bekannt, dass sich Generali 3 Prozent an Intesa Sanpaolo gesichert hat, um so eine Übernahme durch Intesa nach italienischem Recht zu erschweren. Allianz ermäßigen sich um 1,2 Prozent und stellen damit das DAX-Schlusslicht.

Größter Gewinner unter den Branchen sind die Rohstoffaktien mit einem Plus von gut 3 Prozent. Händler verweisen auf starke Geschäftszahlen von De Beers. Die Aktien der Muttergesellschaft Anglo American steigen um gut 6 Prozent.

Manz und Pfeiffer schnellen nach oben

Der Zulieferer für die Solar- und Display-Branche Manz hat am Vorabend einen Großauftrag von 263 Millionen Euro bekannt gegeben. Der Kurs springt daraufhin um knapp 8 Prozent nach oben. Den Vakuumpumpenproduzenten Pfeiffer Vacuum will der Großaktionär Busch nun komplett übernehmen. Je Aktie bietet Busch 96,20 Euro in bar. Am Markt spekuliert man jedoch bereits auf mehr, der Kurs steigt um 7,4 Prozent auf 99,69 Euro.

Im MDAX steigen Rational um 2,7 Prozent, die Analysten der HSBC haben die Aktie des Großenküchenherstellers auf die Kaufliste genommen. Der MDAX zieht um 0,4 Prozent an, der TecDAX steigt um 0,2 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.278,33 0,16 5,29 -0,37 Stoxx-50 2.995,94 0,10 3,13 -0,49 DAX 11.575,25 0,26 29,50 0,82 MDAX 22.646,72 0,35 78,24 2,06 TecDAX 1.834,29 0,21 3,91 1,25 SDAX 9.771,53 0,36 35,33 2,65 FTSE 7.167,58 0,23 16,40 0,35 CAC 4.827,99 0,14 6,58 -0,71 Bund-Future 162,79% -0,41 -0,82 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:27 Uhr Mo, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0734 -0,10% 1,0745 1,0736 +2,1% EUR/JPY 121,6721 +0,11% 121,5345 121,40 -2,2% EUR/CHF 1,0739 +0,09% 1,0729 1,0727 +0,3% EUR/GBP 0,8623 +0,34% 0,8612 1,1626 +1,2% USD/JPY 113,36 +0,24% 113,09 113,04 -3,0% GBP/USD 1,2448 -0,19% 1,2473 1,2484 +0,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,79 52,75 +0,1% 0,04 -3,4% Brent/ICE 55,40 55,23 +0,3% 0,17 -2,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.212,57 1.218,53 -0,5% -5,96 +5,3% Silber (Spot) 17,12 17,23 -0,7% -0,12 +7,5% Platin (Spot) 981,35 983,00 -0,2% -1,65 +8,6% Kupfer-Future 2,68 2,65 +1,1% +0,03 +6,8% ===

