Der Walldorfer Softwareriese SAP hat ein weiteres gutes Jahr hingelegt. Neben anhaltend starken Software-Verkäufen zieht auch das Geschäft in der Cloud weiter an. Angesichts der Entwicklung gibt sich der Vorstand entsprechend selbstbewusst und hebt die Mittelfrist-Prognose leicht an. Analysten zeigten sich dennoch enttäuscht, Investoren...

Den vollständigen Artikel lesen ...