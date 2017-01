Wiesbaden (ots) - Im my-fish Radio dreht sich alles um die Unterwasserwelt. Seit Jahresbeginn hat die Aquaristik-Sendung einen neuen Moderator: Jurijs Jutjajevs, selbst begeisterter Aquarianer, begleitet von nun an die Hörer des Podcasts und des Haustier-Radios donnerstags um 20 Uhr durch die spannende Welt der Zierfische und Wasserpflanzen.



Jurijs Jutjajevs holt jede Woche Experten aus der Community wie Zierfischhändler, Züchter, Aquascaper und Hobbyisten ans Mikrofon. Ob Technik, Pflege oder Pflanzen - seine Themen sind vielfältig und richten sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene, die sich schon länger mit der Aquaristik beschäftigen.



Schon mit 11 Jahren hat Jurijs Jutjajevs mit dem Hobby Aquaristik begonnen und es inzwischen zum Beruf gemacht. Der 29-Jährige arbeitet seit 2012 als Aquascaper und weiß, welche Fragen und Themen Aquarianer beschäftigen. Als Moderator des my-fish Podcasts will er vielen Fragen auf den Grund gehen und so dem Zuhörer spannendes Wissen auf den Weg geben. Wichtig ist ihm, dass "die Sendungen lebendig und unterhaltsam sind. Der Zuhörer soll das Gefühl haben, bei einer lockeren Unterhaltung unter Freunden dabei zu sein."



In den nächsten Sendungen spricht Jurijs Jutjajevs mit Fachleuten über die Pflege von Fischen und Garnelen, aber auch über die optimale Versorgung von Pflanzen im Aquarium. Von einfachen Erklärungen zu aktuellen Themen bis hin zu einem Blick hinter die Kulissen der Branchenpartner - der Podcast bietet jede Woche spannende Einblicke.



Die my-fish-Sendung gibt es seit 2013 und wurde bisher von Olli Sachse im Haustierradio moderiert. Dort ist die Internetsendung jeden Donnertag um 20 Uhr zu hören.



Die bereits über 90 gelaufenen und die kommenden Episoden sind auf my-fish.org, YouTube und über iTunes zu hören. Das my-fish Team wählt die Themen und Interviewpartner aus. Branchenmitglieder und Aquarianer dürfen Anregungen und Vorschläge einbringen unter podcast@my-fish.org.



Zum Podcast: https://my-fish.org/facetten/interviews/



