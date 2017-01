Am Dienstag dürften die Aktienkurse an der Wall Street einen kleinen Teil ihrer jüngsten Verluste wettmachen. Der Future auf den S&P-500 deutet eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt an. Überschattet wird das Geschehen unverändert von den protektionistischen Bestrebungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump, der als eine seiner ersten Amtshandlungen per Dekret den Ausstieg der USA aus dem Freihandelsabkommen TTP besiegelt hat.

Trumps Politik werde mit jedem Tag isolationistischer, kommentiert David Buik von Panmure Gordon die Entscheidungen des neuen Präsidenten. In der Folge flüchteten sich die Anleger in Qualität, indem sie bevorzugt Staatsanleihen kauften, bis sie mehr Klarheit über die Pläne Trumps gewännen. Auch der jüngste Preisanstieg bei Gold sei Ausdruck der verbreiteten Unsicherheit.

Fürs erste könnte aber die in Schwung kommende US-Bilanzsaison die Anleger vom Grübeln über Trumps Politik ablenken. Am Dienstag müssen Quartalsausweise von - unter anderem - Alibaba, Johnson & Johnson, Dupont, Verizon und 3M verarbeitet werden. Nach Börsenschluss werden der Aluminiumkonzern Alcoa und Texas Instruments Zahlen vorlegen.

An Konjunkturdaten werden der Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Januar und die Verkäufe bestehender Häuser aus dem Dezember veröffentlicht.

January 24, 2017 06:37 ET (11:37 GMT)

