TerraX erhält Land Use Permit für Southbelt und bereitet sich auf das 17.000 Meter umfassende Bohrprogramm 2017 vor

Vancouver, B.C. - 24. Januar 2017 - TerraX Minerals Inc. (TSX-V: TXR; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF - http://www.commodity-tv.net/c/mid,3159,Companies_und_Projects/?v=297 078) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Land Use Permit (LUP; Flächennutzungsgenehmigung) für das zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiet Southbelt, unweit von Yellowknife in den kanadischen Nordwest-Territorien, erhalten hat. Die Bohrungen bei Southbelt werden voraussichtlich gegen Ende Februar aufgenommen, sobald die Zugangswege zu den Zielgebieten bereit sind.

Joseph Campbell, CEO von TerraX, sagte: Die zeitnahe Erteilung der LUP unterstreicht das erklärte Mandat der Regierung der Nordwest-Territorien, verantwortungsbewusste Exploration auf ihrem Boden zu ermöglichen. Dank der Genehmigung kann TerraX nun mit den Bohrungen in den höchst aussichtsreichen Zielgebieten im Konzessionsgebiet Southbelt beginnen. Diese Zielgebiete umfassen die Streichausdehnungen der Goldstrukturen südlich der ehemaligen Mine Con. Hier erzielte TerraX in Probenahmen an der Oberfläche Gehalte von bis zu 94,9 Gramm Gold pro Tonne. Herr Campbell erklärte weiter: Das Konzessionsgebiet Southbelt umfasst zahlreiche hochgradige Goldvorkommen mit sehr großem Entdeckungspotenzial.

Das Konzessionsgebiet Southbelt hat dank seiner Lage in 3 Kilometer Entfernung zur Stadt Yellowknife ausgezeichneten Zugang zur Infrastruktur und der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen und kann deshalb kostengünstig exploriert werden.

Das Konzessionsgebiet Southbelt grenzt aus geologischer Sicht an das Gebiet rund um die ehemals aktive Mine Con an, aus der im Laufe einer 60-jährigen Lebensdauer bei einem Durchschnittsgehalt von 16,1 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) über sechs Millionen Unzen Gold gefördert wurden. TerraX hat die Erweiterungen mehrerer mineralisierter Trends, die von der Mine Con in das Konzessionsgebiet Southbelt streichen, identifiziert. Hierzu gehören auch die Scherzone Con, nach der die Mine benannt wurde und die sich über bis zu 5 Kilometer im Konzessionsgebiet von TerraX fortsetzt, und die Scherzone New Vein, die Gehalte von bis zu 94,9 g/t Au ergab (siehe Pressemeldung vom 23. September 2015). Stichproben, die im Zuge der Explorationsarbeiten 2016 entnommen wurden, lieferten weitere hochgradige Werte von bis zu 33,6 g/t Au und 52 g/t Au (siehe Pressemeldung vom 21. Dezember 2016). Ein Lageplan der Probenahmen bei Southbelt ist hier (http://www.terraxminerals.com/s/Southbelt.asp?ReportID=774075) abrufbar und steht auch auf der Website des Unternehmens unter 2016 Field Exploration im Abschnitt über das Projekt Southbelt zur Verfügung.

Die technischen Informationen dieser Pressemitteilung wurden von Joseph Campbell, Chief Executive Officer von TerraX, einer Qualified Person gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, genehmigt.

Über das Goldprojekt Yellowknife City

Das Goldprojekt Yellowknife City (YCG) umfasst129 km² an zusammenhängenden Landflächen unmittelbar nördlich und südlich der Stadt Yellowknife in den Nordwest-Territorien. Dank einer Reihe von Akquisitionen kontrolliert TerraX nun eines der sechs großen hochgradigen Goldcamps Kanadas. Mit nur 15 Kilometer Entfernung von der Stadt Yellowknife, liegt YCG in der Nähe wichtiger Infrastruktureinrichtungen, einschließlich Transportunternehmen, Dienstleister, eines Wasserkraftwerks sowie qualifizierter Handelsleute.

YCG befindet sich im produktiven Grünsteingürtel Yellowknife und deckt die südlichen und nördlichen Ausläufer des Scherungssystems, das die hochgradigen Goldminen Con und Giant beherbergt, über eine Streichlänge von 23 Kilometern ab. Das Projektgebiet enthält zahlreiche Scherungszonen, die bekanntlich Ausgangspunkte für Goldlagerstätten der Goldbergbauregion Yellowknife darstellen. Hier wurden unzählige Goldvorkommen entdeckt und zuletzt Bohrungen mit hochgradigen Ergebnissen erzielt, die dem Projektgelände Potenzial für eine Goldbergbauregion von Weltformat bescheinigen.

Weitere Informationen über das Goldprojekt Yellowknife City erhalten Sie auf unserer Website www.terraxminerals.com.

