TPP ist Geschichte. Was kommt als nächstes? Beziehungsweise was kommt nicht? Robert Halver von der Baader Bank schaut, was Donald Trump tut. Und wie die Märkte reagieren. TPP vor dem Aus - ein deutliches Signal nach Ansicht von Robert Halver: Die USA wollen bilaterale Abkommen mit ihren Handelspartnern. Zu ihren Gunsten. Man dürfe gespannt bleiben. Die deutsche Industrie ist allerdings bis dato noch guter Stimmung. Robert Halver geht davon aus, dass sich die meisten mit Trump arrangieren werden - zu Gunsten deutscher Exporte. Doch der DAX kommt nicht in Fahrt. Woran liegt es?