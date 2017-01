Nun will sich auch Kuwait dem internationalen Finanzmarkt öffnen und eine milliardenschwere Anleihe begeben. Nach Saudi-Arabien, Katar, Abu Dhabi, dem Oman und Bahrain wäre Kuwait somit der sechste Golfstaat der in den vergangenen Monaten neue Anleihen begeben würde. Was ist von der Emission zu erwarten? Rentenhändlerin Bianca Becker bei Börse Stuttgart TV.