Liebe Leser,

der starke Dollar und Restrukturierungskosten haben Coca-Cola die Bilanz verhagelt. Trotz höherer Preise gingen Umsatz und Gewinn in den ersten 9 Monaten zurück. Abgesehen von Nordamerika hat der Konzern in allen Regionen weniger umgesetzt. Mehr verdient hat Coca-Cola auf dem Heimatmarkt und in Asien. Die Konsumenten kaufen immer häufiger Fruchtsäfte und Wasser statt zuckerhaltige Cola oder Fanta. Um den Absatz anzukurbeln setzt Coca-Cola auf versteckte Preiserhöhungen ...

