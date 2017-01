Paris (ots/PRNewswire) -



Die Parfümerie Guerlain, die französische Beauty-Marke seit 1828,

hat die Ehre, bekannt geben zu können, dass Angelina Jolie die Ikone

für ihren neuen Duft für Damen sein wird. "Wir kreieren Parfüms für

die Frauen, die wir bewundern", sagte Jacques Guerlain, der Schöpfer

solch legendärer Düfte wie Shalimar, L'Heure Bleue und Mitsouko.

Thierry Wasser, Meisterparfümeur bei Guerlain, ließ sich von Angelina

Jolie dazu inspirieren, einen Duft zu erschaffen, der die Idee der

"Duftnoten einer Frau" zum Ausdruck bringt: die Entscheidungen,

Emotionen und Träume, die eine moderne Weiblichkeit verkörpern. Im

Dezember 2015 erklärte sich Angelina in Kambodscha, wo sie als

Regisseurin an ihrem Film First They Killed My Father arbeitete, dazu

bereit, mit Guerlain zusammenzuarbeiten. Die Ursprünge liegen jedoch

noch weiter zurück in ihren Kindheitserinnerungen an ihre eigene

Mutter und deren Liebe zu einem Puder von Guerlain. Angelina Jolie

ist Filmemacherin, Sonderbotschafterin des Flüchtlingshilfswerks der

UNO (UNHCR) und Mitgründerin der Initiative Preventing Sexual

Violence. Sie hat ihr Honorar aus der Guerlain-Kampagne komplett für

wohltätige Zwecke gespendet.



