DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.261,80 -0,01% +1,14% Euro-Stoxx-50 3.275,85 +0,09% -0,45% Stoxx-50 2.994,18 +0,05% -0,54% DAX 11.568,37 +0,20% +0,76% FTSE 7.166,36 +0,21% +0,33% CAC 4.824,28 +0,06% -0,78% Nikkei-225 18.787,99 -0,55% -1,71% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,86 -34

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,85 52,75 +0,2% 0,10 -3,3% Brent/ICE 55,17 55,23 -0,1% -0,06 -2,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.213,40 1.218,53 -0,4% -5,13 +5,4% Silber (Spot) 17,13 17,23 -0,6% -0,10 +7,6% Platin (Spot) 982,75 983,00 -0,0% -0,25 +8,8% Kupfer-Future 2,68 2,65 +1,0% +0,03 +6,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Am Dienstag könnten die Aktienkurse an der Wall Street dank positiver Vorgaben aus Europa einen kleinen Teil ihrer jüngsten Verluste wettmachen. Überschattet wird das Geschehen unverändert von den protektionistischen Bestrebungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump, der als eine seiner ersten Amtshandlungen per Dekret den Ausstieg der USA aus dem Freihandelsabkommen TTP besiegelt hat.

Fürs erste könnte aber die in Schwung kommende US-Bilanzsaison die Anleger vom Grübeln über Trumps Politik ablenken. Am Dienstag müssen Quartalsausweise von - unter anderem - Alibaba, Johnson & Johnson, Dupont, Verizon und 3M verarbeitet werden. Nach Börsenschluss werden der Aluminiumkonzern Alcoa und Texas Instruments Zahlen vorlegen.

An Konjunkturdaten werden der Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Januar und die Verkäufe bestehender Häuser aus dem Dezember veröffentlicht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q

13:30 US/3M Co, Ergebnis 4Q

22:03 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q

22:30 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q

22:30 AU/BHP Billiton Group plc, Produktionsbericht 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 zuvor: 54,3 16:00 Verkauf bestehender Häuser Dezember PROGNOSE: -1,8% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten ziehen die Kurse am Dienstagmittag etwas an, nachdem der Oberste Gerichtshof in Großbritannien entschieden hat, dass die britische Regierung die Zustimmung des Parlaments zum Austritt aus der EU einholen muss. Das könnte den Brexit möglicherweise etwas abmildern, da die Parlamentarier mehrheitlich als EU-freundlich gelten. Etwas beflügelt wird die Stimmung auch von überzeugenden Einkaufsmanager-Indizes. "Das hält die Konjunkturstory intakt und natürlich auch die Aussicht auf steigende Inflation und Zinsen", so ein Händler. Am Anleihenmarkt ziehen die langfristigen Renditen etwas an. Nicht gerade enthusiastisch ist die Reaktion am Aktienmarkt auf die Quartalsberichte der beiden Schwergewichte SAP und Philips ausgefallen. SAP-Aktien notieren wenig verändert, Philips-Papiere fallen in Amsterdam um 1,8 Prozent. Eine herbe Enttäuschung sind die Quartalszahlen von Easyjet, der Kurs knickt um 7,5 Prozent ein und belastet europaweit die Aktien der Airlines. Ein Bilanzskandal in Italien lässt den Kurs der britischen BT Group um 18 Prozent einbrechen. Die BT Group hat die Abschreibungen auf das Geschäft in Italien drastisch erhöht und in der Folge den Ausblick gesenkt. Papiere des italienischen Versicherers Generali steigen um 8,7 Prozent, während Intesa Sanpaolo um 4,4 Prozent fallen. "Die Anleger setzen auf eine Übernahme des Versicherers", sagt ein Händler. Entsprechende Gerüchte kursierten bereits am Montag. Interesse an Generali wird Intesa Sanpaolo und der Allianz nachgesagt. Nun wurde bekannt, dass sich Generali 3 Prozent an Intesa Sanpaolo gesichert hat, um so eine Übernahme durch Intesa nach italienischem Recht zu erschweren. Allianz ermäßigen sich um 1,2 Prozent und stellen damit das DAX-Schlusslicht. Größter Gewinner unter den Branchen sind die Rohstoffaktien mit einem Plus von gut 3 Prozent. Händler verweisen auf starke Geschäftszahlen von De Beers. Die Aktien der Muttergesellschaft Anglo American steigen um gut 6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:27 Uhr Mo, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0740 -0,05% 1,0745 1,0736 +2,1% EUR/JPY 121,7183 +0,15% 121,5345 121,40 -2,2% EUR/CHF 1,0738 +0,08% 1,0729 1,0727 +0,3% EUR/GBP 0,8625 +0,36% 0,8612 1,1626 +1,2% USD/JPY 113,32 +0,21% 113,09 113,04 -3,1% GBP/USD 1,2451 -0,17% 1,2473 1,2484 +0,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben sich die Aktienmärkte in Ostasien am Dienstag gezeigt. Die neuerliche Androhung des neuen US-Präsidenten Donald Trump von Strafzöllen belastete die Autowerte in Tokio. In Sydney profitierten Bergbauwrte vom Anstieg der Eisenerz-Futures in China und guten Zahlen von BlueScope Steel, deren Aktien um 8 Prozent nach oben schossen. BHP Billiton, Rio Tinto und Fortescue Metals verbesserten sich zwischen 2,4 Prozent und 5,5 Prozent. Der Dollar zeigte nach den jüngsten Abgaben eine leichte Erholung. Von der Dollarschwäche im Umfeld der Amtseinführung des neuen Präsidenten sollten sich die Anleger nicht schrecken lassen, sagte Morgan Stanley. Die Bank verwies auf die starke US-Konjunktur, die dazu führen werde, dass die US-Notenbank die Zinsen anheben werde. Die gegenwärtigen Korrekturbewegungen des Dollar böten daher Einstiegsgelegenheiten. Der Goldpreis zeigte sich mit einem leichten Minus, nachdem der Preis für die Feinunze am Vortag auf den höchsten Stand seit November geklettert war. Für die Ölpreise ging es leicht nach oben. Weiter stand die Entwicklung der globalen Ölförderung nach der beschlossenen Mengenbegrenzung der Opec im Fokus. Überzeugende Geschäftszahlen verhalfen der Samsung-Aktie in Seoul zu einem Plus von 0,3 Prozent. Takata verloren in Tokio weitere 6 Prozent. Weiter sorgten sich die Investoren, dass der Konzern kurz vor einem Insolvenzantrag stehen könnte. Dagegen zeigten sich einige Elektronikhersteller mit Aufschlägen. Die Zeitung Nikkei hatte berichtet, dass die Auftragseingänge im vergangenen Quartal um 3 Prozent über dem Vorjahr gelegen hätten. Hintergrund sei eine starke Nachfrage aus China. Die Aktien von Alps Electric gewannen 2 Prozent und TDK legten um 0,4 Prozent zu.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt geben am Dienstagvormittag leicht nach, nachdem sie am Montag gestiegen waren. Die Entscheidung des britischen Supreme Courts, dass die Regionalparlamente in Großbritannien an der Brexit-Entscheidung nicht beteiligt werden müssen, sorgt am Londoner Markt laut einem Beobachter für "ein klein wenig Entspannung".

Unter starken Druck sind am Sekundärmarkt Anleihen der BT Group geraten. Der Telekomdienstleister muss wegen eines schon seit Oktober 2016 bekannten Bilanzskandals bei der italienischen Tochter deutlich höhere Abschreibungen vornehmen als gedacht. Die Rendite einer mit 1,125 Prozent verzinsten Euro-Anleihe der BT Group mit Fälligkeit 2023 ist von 0,87 auf 0,93 Prozent gestiegen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Richter stimmt Einigung von VW mit US-Händlern zu

Volkswagen hat im Abgasskandal in den USA einen weiteren Milliardenvergleich erzielt. Richter Charles Breyer genehmigte eine bereits im Oktober weitgehend erzielte Einigung zwischen dem DAX-Konzern und seinen US-Händlern. Demnach muss Volkswagen rund 1,2 Milliarden US-Dollar in bar an etwa 650 amerikanische Händler als Ausgleich für Einnahmeverluste zahlen.

Busch-Gruppe legt Übernahmeangebot für Pfeiffer Vacuum vor

Pfeiffer Vacuum hat völlig überraschend ein Übernahmeangebot erhalten. Für je 96,20 Euro will die Busch-Gruppe die Aktien des Herstellers von Vakuumpumpen kaufen, ein kleiner Aufschlag auf den Schlusskurs am Montag von 92,81 Euro. Das Angebot bewertet Pfeiffer Vacuum mit etwa 949 Millionen Euro, wie Busch mitteilte.

SHW verliert Großauftrag

Dem Automobilzulieferer SHW entgeht wahrscheinlich ein wichtiger Auftrag. Ein Hersteller von vollelektrischen Fahrzeugen habe einen im September 2016 erteilten Auftrag storniert, teilte das Unternehmen mit. Die SHW AG wolle die rechtliche Wirksamkeit der Stornierung prüfen und gegebenenfalls Schadensersatz geltend machen.

Amazon-Rivalen können im EU-Kartellverfahren Stellung nehmen

Im Streit um die Verträge von Amazon mit den Anbietern von E-Books haben jetzt die Wettbewerber des US-Online-Händlers das Wort. Die EU-Kommission forderte Amazon-Rivalen dazu auf, Stellung zu Zugeständnissen zu nehmen, die der US-Konzern angeboten hat. Die Brüsseler Behörde stört sich an den Gleichstellungsklauseln in Verträgen von Amazon mit Verlagen.

Anleger flüchten aus BT nach Gewinnwarnung und Bilanzskandal

January 24, 2017 06:58 ET (11:58 GMT)

Der britische Telekomkonzern BT Group muss sich mit einem Bilanzskandal bei seiner italienischen Tochter auseinandersetzen. Seit Oktober 2016 war dieser zwar bekannt, nicht aber das Ausmaß: Die Abschreibungen fallen mit 530 Millionen britischen Pfund jetzt mehr als dreimal so hoch aus wie ursprünglich gedacht.

Easyjet leidet weiter unter schwierigen Bedingungen

Der britische Billigflieger Easyjet leidet weiter unter den schwierigen Branchenbedingungen und verbucht im ersten Quartal einen Rückgang beim Umsatz pro Sitzkilometer. In dem Dreimonatszeitraum rutschte diese Kennziffer um 1,2 Prozent ab. Zudem deuteten die Briten an, wegen der anhaltenden Überkapazitäten im europäischen Luftverkehrssektor möglicherweise die Bestellungen von Airbus-Maschinen zu verschieben.

EDF billigt Abkommen zur Schließung von Akw Fessenheim - Kreise

Die Schließung des elsässischen Pannen-Atomkraftwerks Fessenheim ist näher gerückt: Der Verwaltungsrat des französischen Stromkonzerns EDF billigte eine Entschädigungsvereinbarung mit dem französischen Staat, wie aus informierten Kreisen verlautete. Damit ist der Weg frei für einen Entzug der Betriebserlaubnis von Frankreichs ältesten Atomreaktoren.

Edison und Morningstar liefern Reports für Dt-Börse-Segment KMU

Edison und Morningstar werden die für alle Aktien-Emittenten verpflichtenden Research-Berichte für das neue Segment für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der Deutsche Börse erstellen. Das neue Segment startet im März und ersetzt den bisherigen Entry Standard im börsenregulierten Markt. Edison Investment Research wird für jedes Unternehmen aus dem neuen KMU-Segment einen qualitativen Report erstellen, wie die Deutsche Börse mitteilte.

CEO Hogan verlässt Fluglinie Etihad

Etihad reagiert mit einem Wechsel im Topmanagement auf den wachsenden Druck auf die Nahost-Fluglinie. CEO James Hogan werde die staatseigene Airline im zweiten Halbjahr verlassen, teilte das Unternehmen mit. Hogan stand mehr als 10 Jahre an der Spitze von Etihad Airways, ehe er im vergangenen Jahr die Etihad Aviation Group gründete.

Rio Tinto verkauft Coal & Allied für bis zu 2,45 Milliarden Dollar

Rio Tinto hat einen Käufer für die Australien-Tochter Coal & Allied gefunden. Der Kohlekonzern geht für bis zu 2,45 Milliarden US-Dollar an die Yancoal Australia Ltd. Zunächst fließen 1,95 Milliarden Dollar in bar. Weitere 500 Millionen werden in Raten zu je 100 Millionen Dollar in den fünf Jahren nach Abschluss fällig, wie das Unternehmen mitteilte.

