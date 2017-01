Einmal mehr wurde die vergangene Handelswoche von der Zur Rose Group dominiert. Das Kaufangebot des neuen Aktionärs Al Faisaliah Group wurde mit gemischten Reaktionen von den Anlegern aufgenommen. Von den über 550'000 angebotenen Aktien, werden 250'000 Anteile übernommen. Der Kurs konnte sich zwar am Freitag noch bei CHF 78 halten, sank dann aber zum Beginn der neuen Woche auf CHF 74.00. Die AXA Leben hält bis jetzt 94.5% an der Zürcher Freilager AG, somit wurden bis jetzt 4.4% der noch ausstehenden Aktien angedient. Dank dem Kurssprung der Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft konnte sich der ZKB KMU Index um 0.1% verbessern. Die Rigibahnen führen einmal mehr die Verliererliste an, hier scheint sich der Kurs zwischen CHF 7.50 und CHF 7.00 einzupendeln. Auch die Weisse Arena Gruppe unterbricht die vorläufige Kurserholung und büsste in der Handelswoche über 8% ein. Evtl. hilft die Meldung, dass am vergangenen Wochenende 26'000 Winterfans im Gebiet waren. Auch bei den Gewinnern im Index kommt einer aus der Innerschweiz, die Pilatus Bahnen und ein Bündner, die Lenzerheide Bergbahnen. Erstere wird schon seit geraumer Zeit gesucht, Verkaufsaufträge sind rar im Auftragsbuch auf eKMUX. Im breiten Markt sorgte einmal mehr der Penny Stock Tec-Sem für eine grosse Kursbewegung. Das Casino Kursaal Luzern gab dem chinesischen Investor Yunfeng Gao einen Korb und verweigerte die Eintragung seiner Beteiligung von 5% ins Aktienregister, dennoch sind die Titel gestiegen. (Quelle: eKMUX)

Unternehmensnachrichten

Die Leihkasse Stammheim konnte den Geschäftsertrag in einem anspruchsvollen Umfeld 6.2% auf CHF 6.3 Mio. steigern. Der Bruttoerfolg im Zinsgeschäft konnte mit CHF 4.8 Mio. auf dem Vorjahresniveau gehalten werden. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft erhöhte sich um 16% auf CHF 0.91 Mio. Der Handelserfolg stieg gar um 49% auf CHF 0.32 Mio. Durch die Veräusserung einer Finanzanlage resultierte ein höherer übriger ordentlicher Erfolg von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...