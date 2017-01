IRW-PRESS: ECOBALT SOLUTIONS INC: Die Machbarkeitsstudie von eCobalt folgt weiter den Zielvorgaben

Vancouver, B.C. 22. September 2016 - eCobalt Solutions Inc. (TSX:ECS) (das Unternehmen oder eCobalt) möchte seine Stakeholder über den aktuellen Stand seines Kobaltprojekts in Idaho (das Projekt) informieren. Im Juni dieses Jahres gab eCobalt bei Micon International Limited (Micon) und SNC-Lavalin eine Machbarkeitsstudie (MS) für das Projekt in Auftrag; der Abschlussbericht wird für das erste Quartal 2017 erwartet. Die Geschäftsleitung erwartet die Ergebnisse der MS, die auf den bisherigen Fortschritten basiert, sowie die Ergebnisse der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (Preliminary Economic Assessment, PEA) vom 29. April 2015 mit großem Interesse. Im Zusammenhang mit der Arbeit an der MS verfolgt das Unternehmen außerdem CAPEX-Finanzierungsstrategien, die auch die Vermarktung seiner Produkte über Abnahmevereinbarungen und die Minderung der Einnahmerisiken für das Projekt umfassen.

Unsere Ingenieure haben berichtet, dass sie mit dem derzeitigen Stand der MS sehr zufrieden sind und dass die Studie weiterhin den Zielvorgaben folgt, erklärte Paul Farquharson, der President und CEO von eCobalt. Mit dem Fortschreiten der Studie ist weiteres Interesse seitens potenzieller Finanzgeber an dem Projekt zu erwarten, so Farquharson weiter.

Mit der Erstellung eines Drahtgittermodells anhand des bestehenden Blockmodells, das der PEA zugrunde liegt, wurde das Ressourcenmodell neu bewertet. Dank des Drahtgittermodells kann Micon die Minenplanung und die Auslegung bis zu dem höheren Grad an Sicherheit verfeinern, der für die MS angemessen ist.

Die Auslegung der modifizierten Ablaufpläne der Aufbereitungsanlage macht gute Fortschritte, und das Engineering-Team konzentriert sich nunmehr auf die Kobalt-Produktionsanlage (KPA). Die Standortwahl für die KPA befindet sich in der Endphase; die geotechnischen Bohrungen an den gewünschten Standorten sollten in den kommenden Wochen fertig gestellt werden.

Die Geschäftsleitung gab ferner ein metallurgisches Bohrprogramm über 2.600 Fuß (792 Meter) in der Lagerstätte Ram des Projekts in Auftrag; Ziel ist die Entnahme von Proben aus dem mineralisierten Material für weitere Auswertungen und Laborprüfungen. Das Bohrprogramm startete diese Woche und wird voraussichtlich zwei bis drei Wochen laufen. Der mineralisierte Kern aus dem Bohrprogramm wird für metallurgische Untersuchungen verwendet, mit welchen zusätzliche Daten über die Konzentratgewinnung, die hydrometallurgische Verarbeitung und die Produktion von Kobaltsulfat-Heptahydratkristallen erhoben werden sollen. Diese Ergebnisse sollen die Ergebnisse des metallurgischen Programms ergänzen, das im März 2016 abgeschlossen wurde.

Mit den Endprodukten aus diesem metallurgischen Bohrprogramm sollen den potenziellen Abnehmern Proben für Due-Diligence-Prüfungen im Rahmen der geplanten Abnahmevereinbarungen bereitgestellt werden. Ein zusätzlicher Vorteil soll aus dem Standort der Bohrlöcher abgeleitet werden, die zwischen den bereits bestehenden Schwerstangen gebohrt werden sollen. Es wird erwartet, dass die Ergebnisse das Vertrauen der potenziellen Abnehmer und Kapitalgeber in das Ressourcenmodell für die CAPEX-Finanzierung stärken werden, sollte dies erforderlich sein.

E.R. (Rick) Honsinger, P.Geo., Senior Vice President des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne des National Instrument 43-101, der die Erstellung dieser Pressemitteilung beaufsichtigt und deren Inhalt genehmigt hat.

Über eCobalt Solutions Inc.

eCobalt Solutions ist ein gut etabliertes und an der Toronto Stock Exchange notiertes Unternehmen, das bestrebt ist, den Konsumenten die einzigartige Chance zu bieten, in transparenter Weise gelieferte, ökologisch sichere Kobaltsalze für Batterien aus ethischer Quelle und aus sicherer und verantwortungsbewusster Produktion in den Vereinigten Staaten zu erwerben; Kobaltsalze sind für die rasch wachsenden Sektoren wiederaufladbare Batterien und erneuerbare Energien eine wichtige Komponente.

