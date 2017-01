Lauda-Königshofen - SAP-Aktie: Jahreshöchststände bei 84,91 Euro im Visier - Chartanalyse Frisch vorgelegte Quartalszahlen des Softwareherstellers SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) zeigen das Unternehmen weiter auf Wachstumskurs und für deutliche noch einmal die Wichtigkeit die Umstellung auf Cloud-Software zur Miete - damit reiht sich auch dieser Wert in die DAX-Gewinnerliste mit ein, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

