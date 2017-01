FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag etwas gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,0742 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte der Euro noch zeitweise 1,0772 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0715 (Freitag: 1,0632) Dollar festgesetzt.

Der Eurokurs gab damit einen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab. In der vergangenen Nacht hatte der Euro bei 1,0772 Dollar den höchsten Stand seit dem 8. Dezember erreicht. Zuletzt hatten die protektionistischen Aussagen von US-Präsident Donald Trump den Dollar belastet.

Der Kurs des britischen Pfund hat am Dienstag mit Verlusten auf das Brexit-Urteil des höchsten britischen Gerichtes reagiert. Das Parlament muss laut dem Urteil des Supreme Courts über die Austrittserklärung aus der EU abstimmen. Das Pfund sank nach der Entscheidung auf zuletzt 1,2455 US-Dollar. Vor der Entscheidung hatte das Pfund noch über 1,25 Dollar notiert. Die elf Richter des Supreme Courts bestätigten in dem Berufungsverfahren wie erwartet ein früheres Urteil.

Das Brexit-Urteil des höchsten britischen Gerichts ist aus Sicht von ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski kein Anlass für Jubelstürme. "Weder hat das Gericht den Brexit rückgängig gemacht, noch wird die Regierung den Brexit stoppen. Den einzigen Effekt, den das Urteil haben könnte, ist eine weitere Verzögerung der Verhandlungen", sagte der Ökonom./jsl/jkr/fbr

