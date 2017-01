Eine Gesamtinvestition in Höhe von über einer Milliarde US-Dollar, 10 neue Modelle innerhalb der nächsten fünf Jahre und eine baldige Rückkehr in die schwarzen Zahlen: so hatte GM-Chefin Mary Barra vor etwa eineinhalb Jahren goldene Zeiten für GM in Indien beschworen. Daraus wird erst einmal nichts. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...