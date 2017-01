Kirkel (ots) - Die meisten Menschen kennen beim Abnehmen nur ein Ziel: weniger Gewicht. Dazu unterwerfen sie sich strengen Essensvorschriften wie FdH oder verzichten sogar ganz auf feste Nahrung. Was viele nicht wissen: die reine Reduktion von Körpergewicht hat gesundheitlich nur begrenzten Effekt. Wer seine Leistungsfähigkeit langfristig sichern und Krankheiten vorbeugen will, muss vor allem eines tun: gezielt am und im Bauch Fett abbauen.



"Gerade zu Jahresbeginn kasteien sich viele mit Hungerkuren, um ein Wunschgewicht zu erreichen, das sie oft nicht lange halten können", so der Internist und Ernährungsmediziner Dr. med. Hardy Walle. "Gesundheitlich viel entscheidender als das Gewicht ist die Höhe des Fettanteils im Körper und die Frage, wo dieses Fett genau sitzt."



Fachleute unterscheiden zwischen Apfel- und Birnentyp. Während die Fettdepots beim Birnentyp, wie insbesondere bei Frauen, vor allem an Po und Oberschenkeln sitzen und als gesundheitlich unbedenklich gelten, sind viele Männer Vertreter des Apfeltyps: sie haben dünne Beine, neigen aber zu einem prallen Bauch. "Eine solche Figur ist ein Hinweis auf übermäßige Fettansammlungen im Bauchraum und in den Organen - vor allem in der Leber", so Walle. Als Ursachen gelten in erster Linie falsche Essgewohnheiten sowie Bewegungsmangel. Eine verfettete Leber steht aufgrund ihrer zentralen Rolle in der Stoffwechselregulation im Zentrum weiterer Erkrankungen. Mediziner warnen vor möglichen Folgen wie Diabetes, schlechten Blutfettwerten oder Bluthochdruck. Alle Störungen gemeinsam erhöhen das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko massiv.



Gezielt Fett abbauen - neues Konzept für Manager



Genau hier setzt Hepa10d® an. Als erstes wissenschaftlich basiertes Konzept speziell für beruflich stark geforderte Personen wie Manager und Führungskräfte unterstützt es beim gezielten Fettabbau in Leber und Bauchraum. Während des zehntägigen Stoffwechsel-Resets nehmen die Anwender dreimal täglich den speziell hierfür konzipierten Hepa10® Shake zu sich. Von Ärzten und Ernährungsexperten entwickelt, unterstützt er den Körper durch seine besondere Zusammensetzung bei der Umstellung von Kohlenhydrat- auf Fettverbrennung. Zusätzlich zum Shake können zweimal täglich gedünstetes Gemüse, Suppe, Salat oder Rohkost mit Dip konsumiert werden.



"Viele auch sonst schlanke Männer hadern mit ihrem Bauch. Und für Sport und ausgewogene Mahlzeiten fehlt gerade Führungskräften häufig die Zeit", so Ernährungsmediziner Walle. "Mit Hepa10d® geht plötzlich alles ganz einfach und nach zehn Tagen sitzen Hemd und Hose deutlich lockerer. Außerdem berichten die Anwender begeistert, wie gut es in ihren Alltag passt."



Messbare Verringerung des Bauchumfangs



Das Konzept von Hepa10d® basiert auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen über die nichtalkoholische Fettlebererkrankung. Wie Studien gezeigt haben, lässt sich der Stoffwechsel durch eine kurzzeitige, aber intensive Ernährungsumstellung mit Hepa10d® ganz ohne Medikamente nachhaltig normalisieren ("resetten"). So kommt es durch den gezielten Abbau von überschüssigem Körperfett zu einer messbaren Verringerung des Bauchumfangs. Zudem berichten viele Anwender schon nach kurzer Zeit von einer spürbaren Verbesserung der Motivation, Konzentration und Leistungsfähigkeit.



Der Hepa10d® Shake wird einfach und zeitsparend in fettarmer Milch zubereitet und passt damit ideal in den stressigen Alltag eines Managers. Das Hepa10d® Set für 10 Tage enthält 30 Portionsbeutel Hepa10d® Shake, einen Shaker, ein Maßband sowie einen Eiweißriegel. Zusätzlich sind Informationen und hilfreiche Tipps sowie köstliche und schnelle Rezeptideen enthalten. Das Set für 10 Tage kostet 197 Euro. Es ist ausschließlich online erhältlich unter www.hepa10d.com Weitere Informationen unter www.hepa10d.com



