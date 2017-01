Frankfurt - Viele Arbeitnehmer träumen davon, bereits mit 60 Jahren in Rente zu gehen. Nur wer langfristig und kontinuierlich in vorsorgt, hat gute Chancen, mit überschaubaren Beiträgen das nötige Vermögen aufzubauen. Langfristige Fondssparpläne, die auch mit Aktien arbeiten, erhöhen die Chance auf ansehnliche Renditen und damit auf ein frühzeitiges Erreichen des für die Rente notwendigen Kapitals. Mit dem DWS Balance (ISIN DE0008474198/ WKN 847419) können Anleger an dieser Entwicklung partizipieren, so die Experten von DWS Investments.

