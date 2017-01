Die USA und Großbritannien sind für die deutsche Elektroindustrie die wichtigsten Abnehmerländer. Wachsendem Populismus und Protektionismus in der Welt will der Branchenverband kontern.

Die Zahlen lassen aufhorchen. 14,8 Milliarden Euro betrug der Warenwert, den die deutsche Elektroindustrie von Januar bis November 2016 in die USA ausgeführt haben - so viel wie in keine andere Region. Und nach Großbritannien exportierte die Branche Waren im Wert von neun Milliarden Euro. Die Briten sind damit die viertgrößte Abnehmerregion. Unter dem Strich gingen gut 14 Prozent der Gesamtausfuhren der Elektroindustrie also in genau jene Länder, die nach dem Brexit in Großbritannien und der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA von großer Unsicherheit gekennzeichnet sind.

Welche Folgen das auf die Branche haben wird, weiß man beim Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronik (ZVEI) nicht so genau. "Wie sich beides konkret auf die Branche und den wirtschaftlichen Austausch auswirken wird, ist noch unklar", sagte Klaus Mittelbach, der Vorsitzende der Geschäftsführung des ZVEI, ...

