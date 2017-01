Vergangene Woche griff die US-Luftwaffe zwei IS-Lager in Lybien an. Der amerikanische Fernsehsender CNN berichtet nun dazu, dass diese Angriffe in Zusammenhang mit der Anschlag von Berlin stehen könnten.

Der US-Angriff auf zwei libysche Lager der Terrormiliz IS in der vergangenen Woche soll laut einem Medienbericht in Zusammenhang mit dem Berliner Anschlag stehen. Laut Geheimdienstinformationen hätten sich möglicherweise Drahtzieher der Attacke in den Camps aufgehalten, berichtete der Sender CNN am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...