Themen heute:

CO2-Bilanz: Toyota Hybridpalette schon heute unter 95 g/km /// Display-Trends im Auto-Cockpit



1.

Die Effizienz und Umweltverträglichkeit des Toyota Hybridantriebs schlägt sich auch in der CO 2 -Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) nieder. Dank des weiter steigenden Anteils von Hybridfahrzeugen an den Gesamtverkäufen der Marke sind die CO 2 -Emissionen der 2016 in Deutschland neu zugelassenen Toyota Fahrzeuge auf durchschnittlich 107,2 g/km gesunken.

Mit diesem Wert gehört Toyota hinter der Kleinwagenmarke Smart zu den Volumenherstellern mit dem geringsten CO 2 -Ausstoß.

Doch nicht nur die absoluten Zahlen sind im Wettbewerbsvergleich herausragend - Toyota ist es mit einer Verringerung von 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr auch gelungen, die CO 2 -Emissionen deutlich kräftiger zu senken als die meisten anderen Marken. Und das, obwohl Toyota ohnehin seit Jahren bei Verbrauch und Emissionen zu den besten Autoherstellern gehört. Der Bilanz zugrunde gelegt wurden die im offiziellen europäischen Zyklus ermittelten Verbrauchs- und Emissionswerte der 2016 in Deutschland neu zugelassenen Fahrzeuge.

Noch besser sieht die Abgas- und Verbrauchsbilanz aus, wenn man nur die verkauften Hybridfahrzeuge berücksichtigt. So erzielen die Hybridmodelle der Marken Toyota und Lexus einen durchschnittlichen CO 2 -Ausstoß von nur 91,7 g/km. Damit liegt die Hybridpalette schon heute unter der ab dem Jahr 2021 in der Europäischen Union geltenden Marke von 95 g/km CO 2 .

2.

Covestro hat ein breitgefächertes Folienprogramm für den Autoinnenraum entwickelt. Im Mittelpunkt stehen Displays und Bedienblenden, die mit kratzfesten, blendfreien Folien geschützt sind. Durch ihren Einsatz werden neue Lichteffekte und die Integration von Funktionen in die Instrumententafel möglich.

Sie sind Teil eines neuen Konzepts für das Fahrzeuginterieur, das auch Trends wie die zunehmende Vernetzung und Individualisierung, Elektromobilität und autonomes Fahren berücksichtigt. Viele der Folienlösungen entstanden in enger Zusammenarbeit mit Partnern aus verschiedenen Bereichen der Prozesskette: Folienweiterverarbeitung durch Bedrucken, Verformung und Hinterspritzen sowie Oberflächengalvanisierung, Werkzeugbau und Elektronikintegration. Die Folien können matt oder hochglänzend sein, mit definiert eingestellten optischen Eigenschaften, auch mit Antiglare-Effekt.

