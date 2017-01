shareribs.com - Nach einer längeren Durststrecke ist das Interesse an Rohstofffirmen seit geraumer Zeit wieder zurückgekehrt. Im vergangenen Jahr zählten unter anderem Teck Resources, IAMGOLD, First Quantum Minerals, First Majestic Silver und B2Gold zu den Top 10 Performern an der kanadischen TSX Venture Exchange.Alle Rohstoffinvestoren sind aber insgeheim auf der Jagd nach einem Unternehmen, bei dem sie ganz zu Beginn einer möglichen Riesenentdeckung dabei sein können, da in diesem Fall enorme Gewinne winken. Mit einem Investment in X-Terra Resources Inc. könnten mutige Investoren goldrichtig liegen.Von der breiten Masse unbeachtet, lief am 19. Januar 2017 nämlich folgende Pressemitteilung über den Ticker: "X-Terra Resources gibt Berufung von Explorationslegende Michel Chapdelaine in sein Board of Directors bekannt".Was ist an diesem Mann so besonders und warum ist es so aufsehenerregend, dass er bei einem kleinen Explorationsunternehmen an Bord geht?

