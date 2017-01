Es gibt ein neues Übernahmeangebot beim Spezialisten für Vakuumpumpen, Pfeiffer Vacuum. Der bisherige Großaktionär, die Busch-Gruppe, die bereits fast 30 % an Pfeiffer hält, bietet den Aktionären nun 96,20 Euro je Aktie an. Dieses Angebot resultiert daraus, dass der Konzern mittlerweile nahe an die 30-%-Schwelle geraten war, die, sobald erreicht, ein Pflichtangebot erzwingt.



Die Aktien des Konzerns kletterten heute nach dieser Meldung zeitweise über die Marke von 100 Euro und standen damit auf dem höchsten Stand seit März vergangenen Jahres, als der Wert bei 103,45 Euro notierte. Gegen Mittag legten die Anteilsscheine im moderat steigenden TecDAX um 6,00 % auf 98,80 Euro zu.



So mancher Anleger geriet durch das Gebot aber wohl auf die falsche Fährte. Denn wer sich eine Aufstockung der Offerte von 96,20 Euro je Aktie erhofft, dürfte laut Analysten enttäuscht werden. Diese sehen im Vorgehen des ebenfalls in der Vakuum-Industrie tätigen Familien-Unternehmens aus Maulburg vielmehr einen auf die fernere Zukunft gerichteten strategischen Schritt, und zwar, um einen höheren Übernahmepreis zu vermeiden.