Schon jetzt sorgen sich Immobilienexperten in stark nachgefragten Metropolen, ob der deutsche Immobilienmarkt sich nicht auf eine Immobilienblase zubewegt. Der Brexit könnte dies weiter befeuern.

Der Brexit könnte den Immobilienboom in Deutschland nach Ansicht von Experten weiter befeuern - vor allem in ohnehin stark nachgefragten Metropolen wie Frankfurt, München und Berlin. Gründe seien die Unsicherheit um den geplanten EU-Austritt der Briten und die Furcht vor Handelsbarrieren. Nach der Ankündigung von Großbritanniens Premierministerin Theresa May, eine klare Trennung von der EU anzustreben, hatten etwa Großbanken angekündigt, Arbeitsplätze aus London auf den Kontinent zu verlagern.

"Nun, da der Brexit an Klarheit gewinnt, wird bei Firmen zunehmend nachgerechnet und geprüft, wo in Deutschland genug passende Büroflächen frei sind", sagt Michael Voigtländer, Immobilienexperte am Institut der deutschen Wirtschaft (IW). ...

