Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Wirtschaft kühlt sich leicht ab - Industrie stark

Die deutsche Wirtschaft hat im Januar leicht an Schwung verloren. Der für die Konjunktur wichtige Industriesektor zeigt sich aber weiter stark. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank auf 54,7 Zähler von 55,2 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung mitteilte. Bereits ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Konjunktur der Eurozone zeigt sich weiter robust

Das Wachstum in der Eurozone zeigt sich im Januar weiter robust. Angesichts eines optimistischen Ausblicks legt die Beschäftigung so stark zu wie seit 2008 nicht mehr. Der Preisdruck verschärft sich indes weiter. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank leicht auf 54,3 Zähler von 54,4 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten einen kleinen Anstieg auf 54,5 Punkte vorhergesagt.

Britisches Parlament muss Start des Brexit-Verfahrens zustimmen

Die britische Regierung muss vor dem Start des Brexit-Verfahrens das Einverständnis des Parlaments einholen. Das entschied am Dienstag der Oberste Gerichtshof Großbritanniens. Er wies damit eine Berufung der konservativen Regierung von Premierministerin Theresa May ab. Die Parlamente von Schottland, Wales und Nordirland müssen laut der Gerichtsentscheidung aber beim EU-Austrittsverfahren nicht konsultiert werden.

Britische Regierung hält nach Gerichtsurteil an Brexit-Zeitplan fest

Die britische Regierung hält nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs an ihrem bisherigen Zeitplan zum Start des Brexit-Verfahrens fest. Premierministerin Theresa May werde trotz der vom Obersten Gerichtshof geforderten Zustimmung des Parlaments "wie geplant" bis Ende März den Startschuss für den EU-Ausstieg geben, sagte ein Regierungssprecher am Dienstag. "Das heutige Urteil wird nichts daran ändern", fügte er hinzu.

CDU-Europapolitiker Brok mahnt Europäer zur Einheit

Der Unions-Europapolitiker Elmar Brok (CDU) hat die Länder der Europäischen Union (EU) angesichts jüngst rapide gestiegener Herausforderungen zur Zusammenarbeit aufgerufen. "Keine dieser Aufgaben kann ein Nationalstaat alleine bewältigen", sagte der bisherige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Europaparlaments im Deutschlandfunk.

Gabriel verschiebt Angleichung der Stromnetzgebühren

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat den versprochenen Ausgleich bei den Gebühren für die Stromnetze auf die Zukunft verschoben. "Wir sind jetzt im letzten Schritt, der sicher kommen wird, aber wir sind in der Debatte mit den Ländern", sagte Gabriel am Dienstag auf dem Energiekongress des Handelsblattes in Berlin. Er sei sicher, dass es mit den Ländern zu einem Kompromiss kommen werde.

Tarifeinheitsgesetz auf dem Prüfstand der Verfassungshüter

Vor den Beratungen des Bundesverfassungsgerichts hat Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) das Tarifeinheitsgesetz verteidigt. "Das Tarifeinheitsgesetz ist ein gutes Gesetz. Es stärkt die Tarifautonomie", sagte Nahles am Dienstagmorgen in Karlsruhe. Die kleinen Gewerkschaften, die jetzt klagten, hätten auch die vergangenen Jahrzehnte gut überstanden, als es bereits eine Tarifeinheit gegeben habe.

Banken fragen 1,7 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 34,0 nach 32,3 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Die Gebote von 67 (Vorwoche: 56) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit rund 1,7 Milliarden Euro mehr Liquidität.

EU-Handelsausschuss macht Weg für Ceta frei

Der Handelsausschuss des Europäischen Parlaments hat das Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada abgesegnet. Der Ausschuss stimmte am Dienstag mit großer Mehrheit für den Vertrag: 25 Abgeordnete sprachen sich dafür aus, 15 dagegen, einer enthielt sich. Damit empfiehlt der Ausschuss dem Parlament, für das Abkommen zu votieren. Die Abstimmung ist für den 15. Februar geplant.

Türkische Notenbank lässt Leitzins bei 8,00%

Türkische Notenbank erhöht Ausleihsatz um 75 Basispunkte auf 9,25%

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Jan 53,4 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Jan PROGNOSE: 53,4

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Dez war 53,5

FR/Einkaufsmanagerindex Service Jan 53,9 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanagerindex Service Jan PROGNOSE: 53,2

FR/Einkaufsmanagerindex Service Dez war 52,9

FR/Einkaufsmanager-Sammelindex Jan 53,8 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanager-Sammelindex Dez war 53,1

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Dez +6,9 Mrd GBP (Vj: +7,2 Mrd GBP)

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Dez PROGNOSE: +6,5 Mrd GBP

GB/Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Dez +31,9 Mrd GBP (Vj: +9,8 Mrd GBP)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2017 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.