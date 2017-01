FMW-Redaktion

Wie man es erwarten konnte: Donald Trump verliert keine Zeit, geht gleich in die vollen und kündigt sofort das TPP-Abkommen mit asiatischen Anrainer-Staaten auf. Das war so erwartet worden. Auch dass er jetzt mit voller Kraft Obamacare pulverisieren will, ist bekannt. Interessant ist aber auch, was abseits der großen Themen schon in den ersten vier Tagen in Angriff genommen wurde. Es wird zum Beispiel zügig teurer für Amerikaner aus unteren Schichten, die ab jetzt neue Hauskredite abschließen.

Donald Trump bei seiner Amtseinführung letzten Freitag. Foto: White House photographer/Wikipedia (Gemeinfrei)

Für einkommensschwache Amerikaner stellt die US-Regierung bereits seit Jahrzehnten den privaten Kreditnehmern zusätzliche staatliche Garantien zur Verfügung (Federal Housing Authority / FHA), die extra vergütet werden müssen. Zuletzt hatte Präsident Obama auf diese Garantiekosten einen Rabatt von 0,25% Zinsen gegeben, um Geringverdiener in einem steigenden Zinsumfeld bei Hauskäufen zu entlasten. Trump hat mit einem Erlass direkt nach dem Amtsantritt die Einführung dieses Rabatts abgeschafft.

Bei einer 200.000 Dollar-Schuldenlast für einen Hauskauf wäre es eigentlich ab jetzt zu einer Ersparnis von genau 500 Dollar pro Jahr für so einen Schuldner gekommen, die nun aber nicht stattfindet. Nur untere Einkommenschichten hätten diesen Rabatt bekommen, da Gutverdiener gar nicht in den Genuss einer FHA-Garantie kommen. Die Begründung der Trump-Administration: Durch die Mindereinnahmen würde die staatliche FHA finanziell geschwächt. Das Geld wird nämlich bisher gebraucht um Banken zu stützen für den Fall, dass Kreditnehmer ausfallen. Bei zu geringen Rücklagen der FHA könnte die Gefahr entstehen, dass der Steuerzahlen die Banken auffangen müsste. Man könnte bei der Unterstellung böser Absichten fast glauben, dass die Bankenlobby Trump dazu gebracht hat mit diesem Erlass finanziell schwächere Häuslebauer wieder mehr in höher verzinste Hypotheken privater Kreditgeber zu treiben?

Abtreibung

Auch hat Trump ein Obama-Gesetz rückgängig gemacht und eine vorige Regelung der Bush-Regierung wieder in Kraft gesetzt, nach der sämtliche US-Regierungseinrichtungen ab sofort keinerlei Steuergelder mehr für die Unterstützung von absichtlichen ...

