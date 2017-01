Wien - Der knapp 2,5 Milliarden Euro schwere Europaaktienfonds Ari-Deka (ISIN DE0008474511/ WKN 847451) wird bald nicht mehr nur in Standardwerte investieren, sondern auch Nebenwerte beimischen, so die Experten von "FONDS professionell"."Der Fonds wird zukünftig die ihm im Rahmen der Anlagebedingungen eingeräumte Möglichkeit nutzen, in einem gewissen Maße auch an Entwicklungen von Aktien mittelgroßer und kleiner Unternehmen zu partizipieren", heiße es in einer Anlegerinformation, die FONDS professionell ONLINE vorliege.

