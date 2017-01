Der Wehrbeauftragte lobt, dass es mehr Personal und mehr Gerät für die Bundeswehr gibt. Nur dauert es viel zu lange, bis die Verbesserungen bei der Truppe ankommen. Es regiert der Mangel.

Die kleinste Bundeswehr aller Zeiten muss die meisten Auslandseinsätze der Nachkriegszeit stemmen, und das mit viel zu wenig Panzern, Hubschraubern, Schiffen und Munition. Und sogar bei Uniformen und Schutzkleidung kann nicht jeder Soldat sicher sein, das, was er braucht, auch zu bekommen. "Enorme Lücken bei Personal und Material sind zu schließen", heißt es im neuen Jahresbericht des Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels, der die Bundeswehr aus Sicht der Soldaten beschreibt.

Per Definition ist der Bericht also eine Mängelliste, die sich aus den Beschwerden der Soldaten bei ihrem "Anwalt" Bartels ergibt. Sein Fazit an diesem Dienstag: 2016 war das Jahr der Trendwendebeschlüsse - aber eben noch nicht die Trendwende: Denn vor der überfälligen Modernisierung der Truppe steht die überaus schwerfällige interne Bürokratie - und allzu oft bei Offizieren noch eine Mentalität des "das haben wir immer schon so gemacht".

Deshalb fehlt auch im Jahr der "Trendwende Personal" mit neuen Arbeitszeit-Grenzen ...

