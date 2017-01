Der deutsche Film "Toni Erdmann" ist für den Oscar in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" nominiert worden. Das teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) am Dienstag mit.

In dem komödiantischen Familiendrama der deutschen Regisseurin und Drehbuchautorin Maren Ade spielen Peter Simonischek und Sandra Hüller die Hauptrollen. Der Film hatte seine Premiere im Wettbewerb des 69. Filmfestivals von Cannes. Er war bereits bei den Golden Globes als bester fremdsprachiger Film nominiert, konnte den Preis aber nicht gewinnen. Die 89. Verleihung der Academy Awards wird am 26. Februar 2017 in Los Angeles stattfinden.