Der Silbermarkt hat sich 2016 relativ gut entwickelt, wobei der Preis des Edelmetalls um mehr als 2 US-Dollar gestiegen ist. Am Jahresende stand der Preis bei 15,88 US-Dollar pro Unze. Das half auch, die Aussichten für Silberinvestitionen wie den iShares Silver Trust (WKN:A0JMD6) anzuheben. Aber so sehr die Investoren die Gewinne auch zu schätzen wussten, sie waren deutlich hinter dem Preis von 20 US-Dollar pro Unze, den Silber bereits am Anfang des Jahres erreicht hatte. Wenn wir einen Blick auf das kommende Jahr werfen, dann möchten die Investoren sehen, dass sich der Silberpreis 2017 wieder in Richtung der Marke von 20 ...

