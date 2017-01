Luton - Der britische Billigflieger Easyjet hat im ersten Quartal dank steigender Passagierzahlen mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Die Erlöse seien um 7,2 Prozent auf 997 Millionen britische Pfund (1,16 Mrd Euro) geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Experten hatten mit weniger gerechnet. In den drei Monaten bis Ende Dezember beförderte Easyjet 17,4 Millionen Passagiere - ein Plus von 8,2 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr planen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...