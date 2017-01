Solar-Log, das Photovoltaik-Überwachungssystem der Solare Datensysteme GmbH (SDS, Geislingen-Binsdorf), hat den Gold Award in der Kategorie Indiens "Solar Monitoring Company Of The Year" gewonnen. Der Preis wurde am 18.01.2017 beim India Rooftop Solar Kongress 2017 in Neu-Delhi an Geschäftsführer Dr. Frank Schlichting und den Landesverantwortlichen für Indien, Nitin Bhosale, überreicht.

