Wien - Die britische Fondsindustrie muss handeln, wenn sie ihre Produkte in Europa künftig weiterhin vertreiben möchte, so die Experten von "FONDS professionell".Ein wichtiges Ergebnis des Brexit-Prozesses könnte nämlich sein, dass Großbritannien am europäischen Markt künftig den Status eines so genannten "Drittstaates" habe. Britische Finanzinstitute, -dienstleister und Fondsanbieter kämen demnach weder in den Genuss der Dienstleistungsfreiheit durch einen EU-Pass noch könnten sie von der europaweit freien Niederlassungswahl profitieren. Dies schränke ihre Vertriebsaktivitäten signifikant ein. Die administrativen Hürden für die Zulassung und Verkauf von Fonds in der EU seien dann sehr hoch.

