Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Trotz der Wahl des Klimawandelleugners Donald Trump zum US-Präsidenten will der Energiekonzern Innogy Windparks in den USA bauen. "Wir werden unseren ersten Windpark dort 2018 eröffnen", sagte Innogy-Chef Peter Terium am Dienstag auf der Energietagung des Handelsblattes.

Gleichzeitig griff er den neuen US-Präsidenten scharf an. "Dass man es hat so weit kommen lassen, ist schlecht", sagte Terium. "Dass sich die USA das (die Wahl Trumps) selbst antun, ist katastrophal."

Trump hält den Klimawandel für eine chinesische Erfindung, um die US-Industrie klein zu halten. Außerdem lehnt er Windparks ab, weil ausländische Firmen aus seiner Sicht zu viele Subventionen einstreichen und die Rotoren Vögel töten.

Der Innogy-CEO gab sich trotz dieser Kampfansage zuversichtlich. Zum einen seien Steuervergünstigungen bis 2022 festgeschrieben und zum anderen der Ausbau der Windkraft in den USA Sache der Bundesstaaten. Von den zwölf Planstellen für das US-Windgeschäft seien, so Terium, mittlerweile vier besetzt und die Projekte in den Planungen weit fortgeschritten.

Innogy ist die börsennotierte Tochtergesellschaft des Energieversorgers RWE, in der das Zukunftsgeschäft mit grünem Strom und Netzen gebündelt ist. Mehrheitlich ist Innogy noch im Besitz des Mutterunternehmens.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2017 08:20 ET (13:20 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.