Nasdaq-100 - Noch ist der Deckel drauf

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Schaut man sich die Kursentwicklung des Nasdaq-100® Index in der Vorwoche an, so hätten sich die Börsianer den Handel mehr oder weniger sparen können. Der Index trat auf der Stelle, behauptete sich aber über dem zur Oberseite verlassenen Trendkanal. Damit ist eine Rallybeschleunigung weiter machbar.

Bei 5.075 Punkten, im Tageschart auch etwas darunter bei 5.065 Punkten, ist aber aktuell der Deckel im Index noch drauf. Wünschenswert wäre ein überzeugender Anstiegstag mit neuen Allzeithochs. Erst dann würde die Rallybeschleunigung Fahrt aufnehmen und ein Ziel bei 5.195 Punkten wäre realistisch.

Auf der Unterseite ist der Nasdaq-100® Index dagegen in Form der oberen Trendkanalbegrenzung um 5.050 Punkte sehr gut unterstützt. Des Weiteren können sich Anleger am Zwischentief bei 4.995 Punkten orientieren. Solange dieses verteidigt wird, ist die Reihe ansteigender Hochs und Tiefs und damit auch der Aufwärtstrend intakt. Kommt es dagegen zum Wellenschnitt, trifft der Index um 4.900 Punkte auf eine solide Unterstützung.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 28.10.2016 - 23.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2012 - 01.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

