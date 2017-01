Der Maschinenbauer Manz aus Reutlingen kann zwei Großaufträge aus China vermelden. Die Manz AG soll Solar-Produkte im Wert von 263 Mio. Euro liefern und man hofft so, die Verlustzone verlassen zu können.



Dieter Manz, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Manz AG, zeigt sich überaus zufrieden: "Diese Zusammenarbeit ist absolut einmalig in der weltweiten Solarindustrie. Für unser Solargeschäft markieren die heutigen Vereinbarungen den Durchbruch. Das Vertrauen in unser exzellentes Können als Ingenieure und Maschinenbauer zahlt sich nun aus."



Das Unternehmen hat mit der Shanghai Electric Group Co., Ltd. und der Shenhua Group Co., Ltd. eine strategische Zusammenarbeit vereinbart. In diesem Rahmen erhielt die Manz AG zwei Großaufträge für je eine CIGS-Produktionslinie mit 306 MW Kapazität sowie eine CIGS-Forschungslinie mit einer Kapazität von 44 MW, wie das Unternehmen mitteilte.



Die Installation wird wohl 2017 beginnen und soll in 2018 abgeschlossen werden. Das Auftragsvolumen wird in den Geschäftsjahren 2017 und 2018 umsatz- und ertragswirksam und aufgrund entsprechender Anzahlungsvereinbarungen werden diese Aufträge Cashflow-positiv realisiert. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2015 realisierte Manz nur Umsätze im Volumen von 220 Mio. Euro. Die Zusammenarbeit sowie die Aufträge bilden die Basis für eine profitable Unternehmensentwicklung. Der Aktie kam diese Meldung zugute, sie sprang am Dienstag bereits um knapp 9 % an.