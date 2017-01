IRW-PRESS: ECOBALT SOLUTIONS INC: eCobalt meldet Einreichung eines vorläufigen Basisprospekts

eCobalt meldet Einreichung eines vorläufigen Basisprospekts

Vancouver (British Columbia), 20. Oktober 2016. eCobalt Solutions Inc. (TSX: ECS; OTCQB: ECSIF) (eCobalt oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es bei den Wertpapierbehörden aller kanadischen Provinzen (ausgenommen Quebec) die Kurzfassung eines vorläufigen Basisprospekts eingereicht und eine Empfangsbestätigung erhalten hat.

Nach dem Inkrafttreten einer Kurzfassung des Basisprospekts (der Prospekt) werden diese Einreichungen den Anforderungen der Wertpapierbehörden unterliegen und es dem Unternehmen ermöglichen, in den 25 Monaten, in denen der Prospekt in Kraft ist, Angebote von Stammaktien, Vorzugsaktien, Darlehenssicherheiten, Warrants, Zeichnungsbelegen, Einheiten oder einer Kombination solcher Wertpapiere (gemeinsam die Wertpapiere) im Wert von bis zu 100.000.000 Dollar zu machen. Die Wertpapiere können separat oder zusammen sowie in Mengen, zu Preisen und zu Bedingungen angeboten werden, die zum Zeitpunkt des Verkaufs anhand der Marktlage festgelegt werden und in einer Prospektbeilage (die Prospektbeilage) beschrieben werden. Sie unterliegen den anwendbaren Bestimmungen und könnten daher Transaktionen zum Tageskurs, Privatplatzierungen, öffentliche Angebote oder strategische Investitionen beinhalten.

Sofern in einer Prospektbeilage nicht anders angegeben, werden die Nettoeinnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren zur Fertigstellung der Erschließung des Idaho Cobalt Project, für die kommerzielle Produktion sowie als allgemeines Betriebskapital, einschließlich der Finanzierung laufender Betriebe und/oder Kapitalanforderungen, der gelegentlichen Reduktion ausstehender Verbindlichkeiten, beliebiger Investitionsprogramme, der Exploration und Erschließung weiterer Konzessionsgebiete, direkter oder indirekter Beteiligungen an diesen sowie potenzieller zukünftiger Erwerbe, verwendet werden. Jede Prospektbeilage wird spezifische Informationen hinsichtlich der Verwendung der Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren enthalten, sofern anwendbar.

Die Einreichung dieses Prospekts bietet ein gewisses Maß an Flexibilität für zukünftige Finanzierungen auf Wertpapierbasis und verbessert den Zugang des Unternehmens zu den Kapitalmärkten. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, von sich bietenden Möglichkeiten zu profitieren, um den Wert für all unsere Aktionäre zu steigern, sagte Paul Farquharson, President und COE von eCobalt. Er sagte außerdem: Dies bietet dem Management die Möglichkeit, rasch auf alle Aspekte der Geschäftsentwicklung zu reagieren, während wir das Idaho Cobalt Project in die Machbarkeit und schließlich in Produktion bringen werden.

Diese Pressemitteilung darf keinesfalls als Kauf- oder Verkaufsangebot angesehen werden. Auch dürfen in Staaten, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, keine Verkäufe stattfinden, bevor eine Registrierung oder Qualifizierung gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen erfolgte.

Eine Kopie des Prospekts finden Sie auf SEDAR unter www.sedar.com.

Über eCobalt Solutions Inc. (www.ecobalt.com)

eCobalt Solutions ist ein gut etabliertes und an der Toronto Stock Exchange notiertes Unternehmen, das bestrebt ist, den Konsumenten die einzigartige Chance zu bieten, in transparenter Weise gelieferte, ökologisch sichere Kobaltsalze für Batterien aus ethischer Quelle und aus sicherer und verantwortungsbewusster Produktion in den Vereinigten Staaten zu erwerben; Kobaltsalze sind für die rasch wachsenden Sektoren wiederaufladbare Batterien und erneuerbare Energien eine wichtige Komponente.

eCobalt Solutions Inc.

J. Paul Farquharson

J. Paul Farquharson President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: eCobalt Solutions Inc., 1810 - 999 West Hastings Street, Vancouver, BC, V6C 2W2 Tel.: 604-682-6229 - E-Mail: inform@ecobalt.com - Web: ecobalt.com

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung zur erwarteten Finanzierung, zum Einreichplan, zur Verwendung der Erträge oder zum Abschlussdatum der Projekte sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen und betreffen zukünftige Ereignisse und Bedingungen; sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfolge oder die tatsächliche Performance des Unternehmens wesentlich davon abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt oder impliziert ist. Diese Prognosen sind und werden stets von Annahmen über die zukünftigen Rohstoffpreise und Erschließungskosten abhängig sein, welche Schwankungen aufgrund der weltweiten und lokalen Wirtschafts- und Industriebedingungen unterliegen. Weitere Informationen in Bezug auf die Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, sind in den Dokumenten enthalten, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat; diese sind abrufbar unter www.sedar.com. Obwohl das Unternehmen bemüht war, die wichtigen Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, können weitere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es besteht keinerlei Gewissheit, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und die zukünftigen Ereignisse wesentlich von dem abweichen können, was in diesen Aussagen zum Ausdruck kommt. Obwohl das Unternehmen berichtet hat, dass das Kobaltprojekt in Idaho nach wie vor die einzige kurzfristig abbaubare, primäre Kobaltlagerstätte mit umweltrechtlicher Genehmigung in den Vereinigten Staaten ist und den nordamerikanischen Konsumenten die einzigartige Möglichkeit bietet, ökologisch sichere Kobaltchemikalien für Batterien aus ethischer Quelle zu beschaffen, besteht keine Gewissheit, dass das Unternehmen die kommerzielle Produktion dieser Kobaltchemikalien zum Einsatz im Sektor wiederaufladbare Batterien aufnehmen kann. Die Leser sollten sich daher nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß dem geltenden Wertpapierrecht erforderlich.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen zu eCobalt Solutions Inc., die keine rein historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, unter anderem die Überzeugungen, Hoffnungen oder Absichten von eCobalt Inc. in Bezug auf die Zukunft. Alle zukunftsgerichteten Aussagen haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und beruhen auf Informationen, die eCobalt Solutions Inc. zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von jenen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, zählen Risiken und Unwägbarkeiten wie Änderungen in den Bereichen Technologie, Rechtsvorschriften, Unternehmenspolitik, Rohstoffpreise und Märkte.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38695 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38695&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA27888 J1084

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA27888J1084

AXC0206 2017-01-24/15:00