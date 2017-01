FMW-Redaktion

Wir berichteten vorhin bereits. Das höchste britische Gericht hat entschieden, dass zuerst das britische Parlament befragt werden muss, bevor die Regierung in London den Austritt aus der EU (Brexit) verkündet. Wie wir vorhin schon erwähnten, zog das Pfund darauf hin ganz kurz an (jetzt deutlich tiefer) - nicht in der Hoffnung der Brexit könne noch verhindert werden. Es geht nur darum, dass man davon ausgeht, dass die eigentlich mehrheitlich EU-freundlichen Abgeordneten noch versuchen werden Theresa May vom "harten Brexit" abzuhalten. Das wäre langfristig wohl für UK die bessere wirtschaftliche Perspektive, wenn man noch einen halbwegs offenen Zugang zum EU-Binnenmarkt hätte, so wohl die Grundannahme der Devisenhändler.

Theresa May. Foto: Foreign and Commonwealth Office/Wikipedia (CC BY 2.0)

Aber dass sich Theresa May groß beeinflussen lässt vom Parlament in der Härte ihrer Verhandlungstaktik beim EU-Ausstieg, darf bezweifelt werden. Im Parlament ist schon Geschlossenheit pro Brexit signalisiert worden. Denn welche Gruppe von Parlamentariern will sich nach der Abstimmung nachsagen lassen, dass man sich gegen den Volkswillen stellt? Denn der wurde ja schließlich in der Brexit-Abstimmung zum Ausdruck gebracht. Die war nicht rechtlich bindend, aber die Angst vor der nächsten Parlamentswahl ist wohl derart überwältigend, dass eine überwältigende Mehrheit der Parlamentarier für den Brexit stimmen wird.

Theresa May's Regierung wird dem Parlament nun wohl umgehend die Genehmigung für den EU-Austritt zur Abstimmung vorlegen, denn wie man heute kurz nach dem Urteil offiziell verkündet hat, will man am strikten Zeitplan festhalten und am 30. März den Austritt aus der EU offiziell verkünden. Laut Regierung stehe das Verhältnis im Parlament 6:1 für den Brexit. Wenn kein Wunder im Sinne der EU-Befürworter eintritt, bleibt es wohl in der Tat bei der Austritts-Verkündung Ende März. Das heutige Original-Statement der Regierung zum Urteil:

The British people voted to leave the EU, and the government will deliver on their verdict - triggering Article 50, as planned, by the end of March. Today's ruling does nothing to change that. It's important to remember that Parliament backed the referendum by a margin of 6 to 1 and has already indicated its support for getting on with the process of exit to ...

Den vollständigen Artikel lesen ...