Die Reputation der Ökonomen hat stark gelitten. Schuld sind falsche Prognosen und spektakuläre Rechenfehler. Ein Plädoyer für weniger Beliebigkeit in der Forschung - und eine bessere Überprüfbarkeit von Studien.

Erinnern Sie sich an den medialen Hype, als 2015 der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland eingeführt wurde? Ökonomen überboten sich in Katastrophenszenarien. Das ifo Institut rechnete vor, der Mindestlohn werde bis zu 900.000 Jobs kosten. Tatsächlich passiert ist dann so gut wie nichts. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung geht davon aus, dass durch den Mindestlohn lediglich das Beschäftigungswachstum um 60.000 Stellen geringer ausfiel.

Dies ist nicht das einzige Beispiel dieser Art. Ökonomen waren sich weltweit einig, dass der Brexit Großbritanniens wirtschaftlichen Niedergang nach sich ziehen würde. Zwar steht der Vollzug noch aus, aber die Entscheidung ist gefallen, und nach der gängigen Vorstellung rationaler Erwartungen müsste sich das längst in fallenden Börsenkursen bemerkbar machen. Hat es aber nicht. Bisher ist die britische Wirtschaft auch keineswegs in eine Rezession gerutscht.

Und wie steht es um die Ungleichheit in Deutschland? Nimmt sie zu? Nimmt sie ab? Kommt drauf an, wen man fragt. Man sollte meinen, die Frage sei leicht anhand empirischer Fakten zu beantworten, erst recht, wenn sich die damit beschäftigten Forscher der gleichen Daten bedienen. Ist es aber nicht. Bisweilen wird die Debatte sogar auf Grundlage offenkundiger Rechenfehler geführt; das DIW etwa verrechnete sich 2016 in einer Studie zum angeblichen Schrumpfen ...

